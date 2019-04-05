30-летний житель Прикамья протаранил автомобиль, где сидели сотрудники ДПС
Ночью 5 апреля в Кизеле произошла авария. 30-летний местный житель узнал, что его знакомый совершил правонарушение. Он решил помочь ему скрыться от полиции и посадил мужчину в свой автомобиль. Но сотрудники ДПС перегородили машине выезд.
- Тогда мужчина на своем отечественном внедорожнике протаранил автомобиль полицейских, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. -Инспекторы ДПС задержали водителя и его пассажира, а затем доставили их в отдел полиции.
В пресс-службе добавили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Обстоятельства выясняются. Расследование продолжается. Также решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.
Ранее мы рассказывали про рейтинг самых «аварийных» имен. Самыми «аварийными» водителями в России стали мужчины с именами Никита, Альберт и Тимур и женщины, которых зовут Полина, Вероника и Алина.
ИСТОЧНИК KP.RU