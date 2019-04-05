2019-04-05T15:54:41+03:00
Происшествия

30-летний житель Прикамья протаранил автомобиль, где сидели сотрудники ДПС

Теперь ему грозит уголовная ответственность
Елена КОНОВА
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--Фото: Рамиль ГАЛИ
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Ночью 5 апреля в Кизеле произошла авария. 30-летний местный житель узнал, что его знакомый совершил правонарушение. Он решил помочь ему скрыться от полиции и посадил мужчину в свой автомобиль. Но сотрудники ДПС перегородили машине выезд.

- Тогда мужчина на своем отечественном внедорожнике протаранил автомобиль полицейских, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. -Инспекторы ДПС задержали водителя и его пассажира, а затем доставили их в отдел полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Обстоятельства выясняются. Расследование продолжается. Также решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Ранее мы рассказывали про рейтинг самых «аварийных» имен. Самыми «аварийными» водителями в России стали мужчины с именами Никита, Альберт и Тимур и женщины, которых зовут Полина, Вероника и Алина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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