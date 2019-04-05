2019-04-05T13:36:33+03:00
Общество

В Перми запустят «зеленую волну» для машин скорой помощи

Технология позволит сохранить время ожидания бригад медиков и снизить аварийность
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми тестируется система «Зеленый светофор» для машин «скорой помощи». Технология позволит сократить время ожидания бригад скорой помощи и снизить аварийность. Об этом сообщил руководитель компании «Новоскор» Евгений Фридман.

- Два месяца совместно с пермской дирекцией дорожного движения тестируем уникальную для нашей страны технологию «Зеленый светофор», - написал на своей страничке в Фейсбуке Евгений Фридман. – Она позволяет делать проезд в городе для экстренных служб по зеленой волне. В ближайшее время мы завершим все настройки и запустим в пилотном режиме в Перми.

Напомним, что компания поставляет машины для службы скорой помощи в Перми и других городах.

Ранее мы писали, что мэр Перми пообещал отремонтировать улицу, где запускали уточек в лужи. Акция молодых пермяков, которые запустили неделю назад резиновых уточек и крокодилов в гигантские лужи не осталась без внимания. Мэр Перми Дмитрий Самойлов встретился с общественниками и обсудил состояние дороги в этом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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