Модель из Соликамска стала ведущей на канале «World Fashion»
25-летняя модель из Соликамска Виктория Одинцова рассказала на своей странице в Instagram, что стала ведущей второго сезона «New model show» на телеканале «World fashion».
В реалити-шоу команда телеканала посетит десять российских городов, в которых проведут кастинги будущих моделей. Среди них -Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Самара, Краснодар, Санкт-Петербург. 22 июля съемки телешоу состоятся в Перми.
Виктория Одинцова родилась и выросла в Соликамске, а после школы поступила в Пермский государственный университет. В 2013 году Виктория переехала в Санкт-Петербург. В 2017 году Вика приняла участие в экстремальных съемках на крыше 300-метрового дубайского небоскреба.
ИСТОЧНИК KP.RU