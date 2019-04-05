2019-04-05T12:39:30+03:00
Звезды

Модель из Соликамска стала ведущей на канале «World Fashion»

Виктория Одинцова дебютировала в проекте «New model show»
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: Instagram Виктории Одинцовойфото: Instagram Виктории Одинцовой
Изменить размер текста:

25-летняя модель из Соликамска Виктория Одинцова рассказала на своей странице в Instagram, что стала ведущей второго сезона «New model show» на телеканале «World fashion».

В реалити-шоу команда телеканала посетит десять российских городов, в которых проведут кастинги будущих моделей. Среди них -Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Самара, Краснодар, Санкт-Петербург. 22 июля съемки телешоу состоятся в Перми.

Виктория Одинцова родилась и выросла в Соликамске, а после школы поступила в Пермский государственный университет. В 2013 году Виктория переехала в Санкт-Петербург. В 2017 году Вика приняла участие в экстремальных съемках на крыше 300-метрового дубайского небоскреба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День Победы в Перми выступит Денис Клявер
Успей приобрести квартиру до повышения цен: в апреле стоимость квартир от АО «ПЗСП» вырастет на 1%
Абсолютный победитель конкурса «Учитель года» в Прикамье получит полмиллиона рублей
«Парма» сыграет с командой, из-за которой был уволен прежний наставник пермяков Николайс Мазурс
В Прикамье вымогатели отрезали мужчине половину уха
«Новые беговые дорожки и зал для единоборств». В Перми решили реконструировать манеж «Спартак»
В Прикамье в новогоднюю ночь мужчина напал на полицейского
В Перми в доме, где обрушились перекрытия, начали ремонт крыши
В Прикамье воры и убийцы предстанут перед судом
Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов организовал благотворительный фонд
Полицейские задержали налетчика на офис микрофинансовой организации в Краснокамске
В Прикамье должник лишился машины, которую оставил у магазина