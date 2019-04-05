Модель из Соликамска стала ведущей на канале «World Fashion»

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-05T12:39:30+03:00

Изменить размер текста: A A

25-летняя модель из Соликамска Виктория Одинцова рассказала на своей странице в Instagram, что стала ведущей второго сезона «New model show» на телеканале «World fashion».

В реалити-шоу команда телеканала посетит десять российских городов, в которых проведут кастинги будущих моделей. Среди них -Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Самара, Краснодар, Санкт-Петербург. 22 июля съемки телешоу состоятся в Перми.

Виктория Одинцова родилась и выросла в Соликамске, а после школы поступила в Пермский государственный университет. В 2013 году Виктория переехала в Санкт-Петербург. В 2017 году Вика приняла участие в экстремальных съемках на крыше 300-метрового дубайского небоскреба.

ИСТОЧНИК KP.RU