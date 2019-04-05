Успей приобрести квартиру до повышения цен: в апреле стоимость квартир от АО «ПЗСП» вырастет на 1%

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-05T11:57:14+03:00

В среднем квартиры подорожают на 25-30 тысяч рублей

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С 15 апреля состоится плановое повышение цен на квартиры в строящихся домах от АО «ПЗСП» (https://pzsp.ru/). Плановое повышение цен на 1% коснется всех объектов застройщика. В среднем квартиры подорожают на 25-30 тысяч рублей.

При этом ПЗСП предлагает немало возможностей сэкономить при покупке

квартиры. Так, до конца мая действует акция на квартиры в ЖК «Лазурный».

В рамках акции застройщик предоставляет скиду в 5% на некоторые квартиры в доме по ул. Целинной, 57/3 в микрорайоне Вышка-2. Воспользоваться предложением можно с 11 марта до конца мая 2019 года. По условиям акции скидка на квартиру может достигать 200 000 рублей. Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/).

Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на квартиры от застройщика можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977. Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».

ИСТОЧНИК KP.RU