2019-04-05T11:35:30+03:00
Спорт

«Парма» сыграет с командой, из-за которой был уволен прежний наставник пермяков Николайс Мазурс

Первый матч польская «Зелена Гура» выиграла со счетом 88:63
Константин КЯКИНЕН
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Сегодня, 5 апреля «Парма» на своей площадке сыграет с польским клубом «Зелена Гура». Предыдущая встреча этих команд завершилась уверенной победой поляков 88:63. Именно после разгрома в Польше руководство пермского клуба приняло решение отправить главного тренера команды Николайса Мазурса в отставку.

- После провала в Польше в матче с «Зелена Гура» у нас состоялся серьезный и откровенный разговор с командой, - прокомментировал тогда отставку генеральный директор «Пармы» Александр Башминов. - Прямо из аэропорта игроки и тренеры поехали в УДС «Молот», где до трех часов ночи мы все вместе обсуждали что нам делать в сложившейся ситуации. Но спад в игре никуда не делся. Поэтому совместно с Николайсом Мазурсом мы приняли такое решение.

Сейчас обе команды находятся на дне турнирной таблицы. У поляков в четыре победы в 128 играх, у пермяков 4 победы в 20 играх. Меньше только у минского «Цмоки» (2 победы), которому недавно умудрилась проиграть «Парма»

Матч пройдет в УДС «Молот». Начало в 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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