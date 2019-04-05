2019-04-05T10:48:43+03:00
Происшествия

В Прикамье вымогатели отрезали мужчине половину уха

Они забрали у него три тысячи рублей и отпустили
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Чусовом 38-летний мужчина пришел к своим знакомым в гости. Во время застолья «друзья» узнали, что мужчина получил зарплату. Они стали требовать деньги. Получив отказ, разбушевавшиеся вымогатели стали избивать гостя. Они сначала избили его, а затем один из них снял кухонный нож и отрезал ему половину уха.

- Похитив 3 тысячи рублей, вымогатели отпустили мужчину, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. - Пострадавший сам вызвал скорую помощь. Медики оказали ему помощь. И госпитализировали в больницу. Сотрудники медицинского учреждения позвонили в полицию и рассказали о случившимся.

Стражи порядка в кратчайшие сроки подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 23-летний чусовлянин и 36-летний житель поселка Скальный. Следователи возбудили уголовное дело по факту разбоя, совершенного группой лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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