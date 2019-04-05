«Новые беговые дорожки и зал для единоборств». В Перми решили реконструировать манеж «Спартак»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-05T11:58:06+03:00

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Единственный в городе полноценный легкоатлетический манеж «Спартак» наконец-то реконструируют. В прошлом году спорткомплекс был выкуплен в муниципальную собственность. Но манеж находится в ужасном состоянии, проводить тренировки для спортсменов небезопасно. Воспитанники спортивных секций, ранее занимавшиеся в спорткомплексе, распределены в другие здания. Вернуться в манеж, отвечающий всем требованиям безопасности, спортсмены смогут после проведения необходимых работ.

По словам председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Сергея Сапегина, в ближайшее время планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации, после чего провести капитальный ремонт здания.

На первом этаже здания уложат новые беговые дорожки длиной 200 метров, две легкоатлетических дорожки по 110 метров, планируется обустроить сектор для толкания ядра, яму для прыжков в длину. Также будут построены трибуны, комментаторские кабины, тренажерный зал с раздевалками.

Кроме того, планируется обновить залы для занятий единоборствами и бадминтоном. После реконструкции единовременно в манеже сможет заниматься до 100 легкоатлетов, а в других залах десятки бадминтонистов, единоборцев и других спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU