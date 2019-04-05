2019-04-05T10:11:53+03:00
Общество

В Прикамье в новогоднюю ночь мужчина напал на полицейского

Теперь его ждет суд
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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35-летний житель Краснокамска ответит за слишком бурное празднование Нового года. Во время празднования мужчина выпил лишнего и мешал проведению культурно-массового порядка. Он никак не мог угомониться и организаторы праздника вызвали полицию. На место прибыл наряд полиции. Нарушитель общественного порядка полез с ними в драку. Одного из сотрудников полиции он ударил по лицу.

В следственном отделе Краснокамска завершено уголовное дело по факту применения насилия в отношения представителя власти, который находится при исполнении. Дело передано в суд, передает СУ СКР по Пермскому краю.

Тем временем, сотрудники уголовного розыска Краснокамска задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов. Преступление произошло еще 25 марта в центре Краснокамска. Около 17 часов в павильон микрофинансовой организации на Комсомольском проспекте зашел незнакомец. Он достал нож и потребовал деньги у сотрудницы офиса. Девушка оказалась не робкого десятка, она отказалась отдавать деньги. Тогда он напал на нее и стал наносить удары ножом. Сотрудницу офиса микрофинансовой организации спасли прохожие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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