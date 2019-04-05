2019-04-05T09:43:03+03:00
Общество

В Перми в доме, где обрушились перекрытия, начали ремонт крыши

Также подрядчики ведут работы по армированию и стяжке пола на техническом этаже и усилению колонн
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт администрации городафото: сайт администрации города
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В Перми в доме на ул. Революции 3/1, где обрушились перекрытия, начали ремонт кровли.

- Сейчас укладывают железобетонные плит кровли на половине здания, на которой произошло обрушение, - пояснили в департаменте ЖКХ администрации Перми. – Также ведется демонтаж кровли на другой половине, а также подготовительные работы по усилению второй половины перекрытия 14-го этажа.

Кроме того, в доме усилены конструкции на техническом этаже здания, произведено переустройство перекрытия и усиление остальной части 14-го этажа, а также смонтированы балки для устройства кровли здания.

Напомним, ЧП случилось днем 27 января. Обрушились восемь плит перекрытия на техническом, верхнем этаже 14-этажного дома на улице Революции, 3/1. Дом по ул. Революции построен в 1993 году. Находится на обслуживании ЖСК №73, в доме 111 квартир. Для обеспечения безопасности жителей решили расселить людей в маневренный фонд. Всех жильцов – а в здании живет 230 человек – эвакуировали. Свердловская прокуратура занялась проверкой причин обрушения конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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