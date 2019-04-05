В Прикамье воры и убийцы предстанут перед судом

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-05T09:23:57+03:00

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В Красновишерске в начале июля прошлого года трое мужчин обворовали склад. Они похитили холодильник, масляные радиаторы и стройматериалы на сумму более 67 тысяч рублей. Кроме этого, ночью 7 ноября 2018 года в квартире своих знакомых в Красновишерске один из грабителей, находясь в состоянии опьянения, избил своего знакомого. Он нанес ему несколько ударов деревянным табуретом по голове. От полученной тяжелой травмы потерпевший скончался, сообщили в краевом следственном комитете.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Трое жителей Красновишерска в зависимости от роли каждого обвиняются в краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Тем временем, возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса и двух грузовиков на трассе Пермь–Березники. МАЗ с прицепом выехал на полосу встречного движения, спровоцировав серьезную аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU