2019-04-05T09:09:57+03:00
Общество

Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов организовал благотворительный фонд

«Норпексаль Фонд» зарегистрирован 19 марта
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов организовал благотворительный фонд. 19 марта он зарегистрировал «Норпексаль Фонд».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», благотворительный фонд зарегистрирован 19 марта по улице Революции, 13 в торгово-развлекательном комплексе «Семья».

Директором «Норпексаль Фонда» является Алексей Бодров, который курирует в холдинге «ЭКС» юридические вопросы. Основным видом деятельности «Норпексаль Фонд» является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

Ранее мы писали, что Олег Чиркунов занялся прямыми поставками хорошей погоды из Испании в Пермь. Идея заняться поставкой такого необычного «товара», видимо, пришла бывшему губернатору неделю назад. Тогда он оповестил всех друзей по соцсети о своем возвращении в Пермь (до этого Олег Чиркунов путешествовал по свету: побывал на чайных плантациях Шри-Ланки, посетил Мюнхен и Барселону). Его стали поздравлять и спросили: погоду хорошую привезли? Олег Чиркунов ответил, что привез.

ИСТОЧНИК KP.RU

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