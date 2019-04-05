Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов организовал благотворительный фонд

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-05T09:09:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов организовал благотворительный фонд. 19 марта он зарегистрировал «Норпексаль Фонд».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», благотворительный фонд зарегистрирован 19 марта по улице Революции, 13 в торгово-развлекательном комплексе «Семья».

Директором «Норпексаль Фонда» является Алексей Бодров, который курирует в холдинге «ЭКС» юридические вопросы. Основным видом деятельности «Норпексаль Фонд» является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

Ранее мы писали, что Олег Чиркунов занялся прямыми поставками хорошей погоды из Испании в Пермь. Идея заняться поставкой такого необычного «товара», видимо, пришла бывшему губернатору неделю назад. Тогда он оповестил всех друзей по соцсети о своем возвращении в Пермь (до этого Олег Чиркунов путешествовал по свету: побывал на чайных плантациях Шри-Ланки, посетил Мюнхен и Барселону). Его стали поздравлять и спросили: погоду хорошую привезли? Олег Чиркунов ответил, что привез.

ИСТОЧНИК KP.RU