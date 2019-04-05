Полицейские задержали налетчика на офис микрофинансовой организации в Краснокамске

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-05T08:57:15+03:00

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Сотрудники уголовного розыска Краснокамска задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов.

Преступление произошло еще 25 марта в центре Краснокамска. Около 17 часов в павильон микрофинансовой организации на Комсомольском проспекте зашел незнакомец. Он достал нож и потребовал деньги у сотрудницы офиса. Девушка оказалась не робкого десятка, она отказалась отдавать деньги. Тогда он напал на нее и стал наносить удары ножом. Сотрудницу офиса микрофинансовой организации спасли прохожие. Молодые люди, проходя мимо павильона, услышали крики. Они зашли внутрь и спугнули грабителя. Он был вынужден скрыться.

- Подозреваемый задержан и дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Ранее не судимый 40-летний уроженец Якутска рассказал, что приехал в Краснокамск к родственникам и жил на съемной квартире. Преступление совершил из-за финансовых проблем. К слову, деньги он не забрал, так как в офисе не было наличности. После совершения преступления скрывался в гаражах.

Мужчину заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/701346" frameborder="0"></iframe> В Прикамье задержали налетчика, который ранил сотрудницу микрофинансовой организации.

ИСТОЧНИК KP.RU