В Прикамье должник лишился машины, которую оставил у магазина

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-05T08:33:37+03:00

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В Кунгуре мужчина взял кредит на автомобиль, а погашать его не спешил. За что и поплатился. Иномарка KIA RIO была обнаружена возле одного из магазинов города Кунгура. Судебные приставы совместно с представителями банка прибыли на место и арестовали автомобиль. Машину погрузили на автоэвакуатор и увезли.

- Мужчина при аресте машины отсутствовал, - сообщили в службе судебных приставов. – Инспектор ФССП созвонился с должником и уведомил его о передаче машины на ответственное хранение банку. Пристав также разъяснил автолюбителю, что в случае погашения суммы займа он получит возможность вернуть машину. В противном случае автомобиль передадут на реализацию в счет погашения долга.

Тем временем, власти Прикамья предложили конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков. Комиссия по борьбе с нелегальными перевозчиками особое внимание будет уделять безопасности пассажиров

ИСТОЧНИК KP.RU