«Дорога в убитом состоянии». Мэр Перми пообещал отремонтировать улицу, где запускали уточек в лужи

СЕГОДНЯ 08:16 2019-04-05T08:16:14+03:00

Он встретился с общественниками, которые будут контролировать ход дорожных работ

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Акция молодых пермяков, которые запустили неделю назад резиновых уточек и крокодилов в гигантские лужи не осталась без внимания. Мэр Перми Дмитрий Самойлов встретился с общественниками и обсудил состояние дороги в этом месте.

- Обсудили взаимодействие с общественными инспекторами прямо на проблемном участке улицы 1-я Красноармейская, - отметил глава города в своем аккаунте в Instagram. - Справедливо отмечено его «убитое» состояние, в этом году ставим на ремонт участок этой улицы от Островского до Компроса. Попросил активистов в этом году сосредоточиться на двух вещах: традиционной теме контроля за выполнением работ и контролем за состоянием дорог после зимы. Инспекторы проведут ревизию дорог и за две недели составят карту участков, которые надо приводить после зимы в порядок.

Также он отметил, что благодаря помощи общественников удается вовремя обнаружить дефекты ремонта.

- Например, в прошлом году общественники брали пробы покрытия на ул. Налимихинская, которые показали некачественную укладку, и подрядчик полностью переукладывал асфальт, - заметил мэр.

Кроме того, Дмитрий Самойлов сообщил, что нынешний дорожный сезон будет очень напряженным.

- Предыдущие два года с перекрытием Северной дамбы, Уральской, Островского были репетицией перед работами, которые предстоит сделать в ближайшие годы, - рассказал глава города. - Сейчас идет реконструкция улицы Революции на участке от Комсомольского проспекта до Сибирской, летом заходим на важный участок от Куйбышева до Компроса. Завершается капремонт улицы Уральской от цирка до Землячки, подрядчик уже начал работы на Крупской в сторону площади Дружбы. Значимый объект – улица Луначарского от Клименко до Крисанова. Серьезные работы предстоят на трех участках улицы Пермской. После Дня города стартуем с комплексным благоустройством Компроса от Соборной площади до улицы Пермской.

ИСТОЧНИК KP.RU