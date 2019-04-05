2019-04-05T07:57:43+03:00
Общество

Поисковики ищут родственников погибшего в Великой Отечественной войне солдата из Кунгура

Михаил Арапов похоронен со всеми воинскими почестями на мемориале «Синявинские высоты»
Константин КЯКИНЕН
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Уроженец деревни Каразельга Михаил Алексеевич Арапов (1913 года рождения) был убит в бою 9 февраля 1943 года в районе синявинских болот в Ленинградской области. Останки воина были обнаружены волонтерами поискового отряда «Магура» из Санкт-Петербурга.

- Фамилия и первая буква имени были нацарапаны на самодельном алюминиевом портсигаре, находившемся при останках, - сообщают поисковики. - Установить полные данные солдата удалось только недавно. Обращаемся к вам с целью проинформировать возможных родственников Михаила Алексеевича о месте погребения. Он предан земле со всеми воинскими почестями на мемориале «Синявинские высоты».

Ранее мы писали, что в Пермском крае началась подготовка к шествию «Бессмертного полка». 9 мая встать в строй с фотографией ветерана армии и труженика тыла может каждый

ИСТОЧНИК KP.RU

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