В Перми пожилая женщина получила травму голову, выходя из автобуса

СЕГОДНЯ 07:43 2019-04-05T07:43:53+03:00

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Накануне, 4 апреля, в Перми пострадала 67-летняя пассажирка автобуса. 55-летний водитель «Мерседеса» на ул. Чернышевского не убедился в том, что все вышли из автобуса и начал движение, не закрыл дверь. Пенсионерка упала и ударилась головой. Пожилая женщина была доставлена в больницу с ушибом головного мозга, ей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится расследование, в отношении водителя составлен административный протокол, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса и двух грузовиков на трассе Пермь–Березники. Авария произошла 1 апреля на 154 километре трассы Пермь – Березники около деревни Романово. 49-летний водитель грузовика МАЗ с прицепом выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с КАМАЗом. В это же время в направлении Березников двигался рейсовый автобус Пермь – Соликамск. Водитель не успел вовремя среагировать на ДТП перед ним и совершил наезд на МАЗ с последующим съездом на обочину.

ИСТОЧНИК KP.RU