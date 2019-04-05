2019-04-05T06:52:51+03:00
Общество

"Девочка не сдается". Наташе Долматовой, которую спасала Жанна Фриске, назначили новое лечение

Девочка вместе с родителями вернулась из Москвы в Пермь
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото Наташи с сайта "Дедморозим"Фото Наташи с сайта "Дедморозим"
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Наташе Долматовой 14 лет, шесть из них девочка борется с тяжелой формой рака мозга. У маленькой пермячки медуллобластома – очень редкая форма болезни, которая встречается один раз на миллион.

Когда известная певица Жанна Фриске боролась с такой же болезнью, она перечислила 120 тысяч евро на лечение Наташи – из тех средств, что собрали для нее поклонники.

Наташа пережила уже десятки операций, рецидив, кому, но не теряет надежду на выздоровление. Она создает своими руками поделки, старается учить стихотворения, рисует и любит играть со своим котом. Все это дается ей тяжело, но она не сдается.

Как рассказали в фонде «Дедморозим», благодаря помощи неравнодушных пермяков, удалось собрать сумму для того, чтобы отправить Наташу в Москву, где девочка проходила консультацию по дальнейшему плану лечения у врача-онколога Ольги Григорьевны Желудковой.

- Жизненно важная поездка семьи Долматовых не состоялось бы без вашей поддержки – вы помогли оплатить авиабилеты к месту обследования, а также покупку расходных материалов и медикаментов для промывки подкожного порта – системы доставки химиотерапии, которая напрямую воздействует на опухоль головного мозга, - сообщили волонтеры.

На этой неделе пермячка вернулась домой в Пермь. По результатам обследования врач составила рекомендации для лечения девочки: прописала прием важных препаратов, график проведения дальнейших анализов и необходимые консультации у других врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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