2019-04-04T19:15:37+03:00
Происшествия

«Фиктивные алименты» - в Прикамье бывший глава администрации решил избавиться от выплат в бюджет

Он заключил с женой договор на выплату денег на воспитание сына
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Бывший глава администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения в Александровском районе должен был заплатить в бюджет своего поселения три миллиона рублей. Такую сумму выплат в 2016 году назначил ему суд в качестве компенсации ущерба за нарушения в сфере лесопользования.

- Однако в мае 2017 году бывший глава администрации поселения заключил с супругой нотариально удостоверенное соглашение, что ежемесячно обязан выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына алименты в размере 25 тысяч рублей, - рассказали в краевой прокуратуре. – Сумма алиментов превышала 70 процентов от его заработной платы, а значит, удерживать из его зарплаты деньги в счет возмещения ущерба было нельзя.

В прокуратуре пришли к выводу, что соглашение об уплате алиментов является мнимой сделкой, и обратились в суд. Александровский суд признал нотариально удостоверенное соглашение недействительным. Апелляционный суд оставил это решение без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье «спрятали» 8 криминальных трупов
В Прикамье восемь человек заболели корью в этом году
В Пермском крае молодой человек отобрал питбайк у владельца
МЧС Прикамья предупреждает о неприятных запахах в воздухе
В Перми основатель Promobot вошёл в список Forbes для молодых россиян до 30 лет
В Прикамье охотника осудят за незаконное отстрел трех лосей
В Перми создадут виртуальные концертные залы
Более 900 млн рублей направят из федерального бюджета на строительство Чусовского моста и обхода Чусового
В Перми отремонтируют треснувший дом за 32 млн рублей
«Подготовился как надо». В Перми мужчина пошел грабить банкомат с санками
Пермская школа «Точка» получит из федерального бюджета два миллиона рублей на создание студии дизайна
В Перми после реконструкции улица Революции превратится в современную магистраль
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса и двух грузовиков на трассе Пермь–Березники
В Перми на следующей неделе откроются 17 пунктов выдачи сертификатов в детские лагеря