«Фиктивные алименты» - в Прикамье бывший глава администрации решил избавиться от выплат в бюджет

СЕГОДНЯ 19:15 2019-04-04T19:15:37+03:00

Он заключил с женой договор на выплату денег на воспитание сына

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Бывший глава администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения в Александровском районе должен был заплатить в бюджет своего поселения три миллиона рублей. Такую сумму выплат в 2016 году назначил ему суд в качестве компенсации ущерба за нарушения в сфере лесопользования.

- Однако в мае 2017 году бывший глава администрации поселения заключил с супругой нотариально удостоверенное соглашение, что ежемесячно обязан выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына алименты в размере 25 тысяч рублей, - рассказали в краевой прокуратуре. – Сумма алиментов превышала 70 процентов от его заработной платы, а значит, удерживать из его зарплаты деньги в счет возмещения ущерба было нельзя.

В прокуратуре пришли к выводу, что соглашение об уплате алиментов является мнимой сделкой, и обратились в суд. Александровский суд признал нотариально удостоверенное соглашение недействительным. Апелляционный суд оставил это решение без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU