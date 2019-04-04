В Прикамье «спрятали» 8 криминальных трупов

СЕГОДНЯ 17:54 2019-04-04T17:54:05+03:00

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Управление правовой статистики прокуратуры Пермского края проверило, насколько достоверны отчеты правоохранительных органов о количестве потерпевших и погибших от преступных посягательств в Пермском крае за 2018 год. В итоге оказалось, что восемь человек, погибших в результате преступлений, были скрыты от учета.

- Эти нарушения были допущены в Ленинском, Мотовилихинском, Индустриальном районах Перми, а также в Октябрьском, Чернушинском, Еловском, Большесосновском и Верещагинском районах, - сообщили в управлении правовой статистики.

Также в ходе проверки обнаружилось более трехсот фактов недостоверного отражения в документах сведений о месте и способах совершения преступлений, дополнительной характеристике потерпевших, должностном положении лиц, совершивших преступления.

- По итогам проверки в адрес руководителей СУ СК по Пермскому краю и ГУ МВД России по Пермскому краю внесены представления, - сообщили в краевой прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU