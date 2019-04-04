2019-04-04T17:54:05+03:00
Общество

В Прикамье «спрятали» 8 криминальных трупов

Прокуратура Пермского края выявила нарушения в отчетности правоохранительных органов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Управление правовой статистики прокуратуры Пермского края проверило, насколько достоверны отчеты правоохранительных органов о количестве потерпевших и погибших от преступных посягательств в Пермском крае за 2018 год. В итоге оказалось, что восемь человек, погибших в результате преступлений, были скрыты от учета.

- Эти нарушения были допущены в Ленинском, Мотовилихинском, Индустриальном районах Перми, а также в Октябрьском, Чернушинском, Еловском, Большесосновском и Верещагинском районах, - сообщили в управлении правовой статистики.

Также в ходе проверки обнаружилось более трехсот фактов недостоверного отражения в документах сведений о месте и способах совершения преступлений, дополнительной характеристике потерпевших, должностном положении лиц, совершивших преступления.

- По итогам проверки в адрес руководителей СУ СК по Пермскому краю и ГУ МВД России по Пермскому краю внесены представления, - сообщили в краевой прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Фиктивные алименты» - в Прикамье бывший глава администрации решил избавиться от выплат в бюджет
В Прикамье восемь человек заболели корью в этом году
В Пермском крае молодой человек отобрал питбайк у владельца
МЧС Прикамья предупреждает о неприятных запахах в воздухе
В Перми основатель Promobot вошёл в список Forbes для молодых россиян до 30 лет
В Прикамье охотника осудят за незаконное отстрел трех лосей
В Перми создадут виртуальные концертные залы
Более 900 млн рублей направят из федерального бюджета на строительство Чусовского моста и обхода Чусового
В Перми отремонтируют треснувший дом за 32 млн рублей
«Подготовился как надо». В Перми мужчина пошел грабить банкомат с санками
Пермская школа «Точка» получит из федерального бюджета два миллиона рублей на создание студии дизайна
В Перми после реконструкции улица Революции превратится в современную магистраль
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса и двух грузовиков на трассе Пермь–Березники
В Перми на следующей неделе откроются 17 пунктов выдачи сертификатов в детские лагеря