МЧС Прикамья предупреждает о неприятных запахах в воздухе

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-04T15:00:16+03:00

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Управление МЧС России по Пермскому краю сообщает, что причиной запаха могут стать накопления вредных примесей в атмосфере. Этому будут способствовать метеоусловия, которые ожидаются завтра, 5 апреля.

Отметим, что в пятницу в крае прогнозируется теплая сухая погода — до +20 градусов тепла и переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Также ожидается северный ветер скоростью до 11 метров в секунду.

Спасатели напоминают «телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02.

Также мы сообщали, что сезон присасывания клещей в крае начинается в конце апреля-начале мая и заканчивается в конце октября. Поэтому уже сейчас нужно подумать о прививках.

- Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочном кабинете, после консультации врача, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU