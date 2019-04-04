В Перми основатель Promobot вошёл в список Forbes для молодых россиян до 30 лет

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-04T11:27:36+03:00

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28-летний основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев вошел в список Forbes для молодых, перспективных россиян до 30 лет. Рейтинг будет опубликован в июньском номере журнала Forbes и презентован на Петербургском экономическом форуме, солобщили в компании Promobot.

Список из 100 номинантов формировался с помощью экспертного совета, куда вошли 3–5 специалистов по каждой категории. Помимо Олега Кивокурцева, в разные номинации попали певица Монеточка, боец ММА Хабиб Нурмагомедов, редактор шоу «вДудь» Татьяна Мингалимова, управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

- Исторически сложилось так, что российские компании завоёвывали только зарождающиеся мировые рынки: так было с «Лабораторией Касперского», «Яндексом», «Тинькофф Банком», - отметил Олег Кивокурцев. - Сейчас этот рынок — сервисная робототехника. В наших ближайших планах — 16 апреля в «Сколково» представить уникальные достижения в области искусственного интеллекта, распознавания речи и лиц, а также концепт абсолютно нового робота.

ИСТОЧНИК KP.RU