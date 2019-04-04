В Перми создадут виртуальные концертные залы

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-04T11:00:44+03:00

Пермские библиотеки и дома культуры победили в отборе в рамках нацпроекта «Культура»

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Пермский край получит 23 млн рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» на создание модельных библиотек и виртуальных залов. Основная идея проекта: дать возможность жителям всех регионов России слушать концерты лучших коллективов и солистов в режиме онлайн. Такие залы появятся в библиотеке Краснокамска, Чермозском доме культуры и культурно-досуговом центре «Орфей» Добрянки. На эти цели выделены 13 млн рублей.

Еще 10 млн рублей поддержки из федерального бюджета получат две библиотеки города Перми: № 1 им. Л.Н. Толстого и № 8 им. Н.А. Островского. Они победили в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек, сообщили в минкульте Пермского края.

Три библиотеки и два дома культуры Пермского края получат в 2019 году из федерального бюджета порядка 23 млн рублей в рамках национального проекта «Культура» на создание модельных библиотек (10 млн рублей) и виртуальных залов (13 млн рублей).

Каждая библиотека-победитель нацпроекта получит 5 млн рублей на пополнение фондов новыми книжными, периодическими изданиями, ремонт и установку оборудования для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU