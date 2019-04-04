2019-04-04T10:57:26+03:00
Общество

Более 900 млн рублей направят из федерального бюджета на строительство Чусовского моста и обхода Чусового

Общая стоимость строительства составит более 14 млрд рублей
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации губернатораФото пресс-службы администрации губернатора
Изменить размер текста:

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении иных межбюджетных трансфертов регионам на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2019 году бюджетам субъектов РФ. Информация об этом опубликована на официальном сайте Правительства РФ.

Глава Прикамья Максим Решетников вел переговоры с федеральными коллегами, чтобы ускорить получение федеральной поддержки значимых для региона объектов дорожной инфраструктуры. Согласно распоряжению, 920 млн рублей будет направлено в бюджет Пермского края. 600 млн рублей пойдет на возведение моста через реку Чусовая, который должен быть введён в эксплуатацию в 2021 году. Общая стоимость строительства составит более 14 млрд рублей, в том числе 9,6 млрд рублей из федерального бюджета. Напомним, по состоянию на сегодня полностью завершены подготовительные работы к строительству моста.

Ещё 320 млн рублей будет направлено на строительство обхода Чусового, который позволит вывести транспортный поток за пределы города. Строительство обхода завершится до конца 2019 года. Общая стоимость строительства составит 2,77 млрд рублей, из них 838,8 млн рублей из федерального бюджета.

Справка:

В Пермском крае на сегодня, помимо Чусовского моста и обхода города Чусового, реализуется ещё 5 масштабных объектов дорожного строительства. Уже в этом году предполагается завершить работы на обходе посёлка Куеда, участке дороги Частые-Бабка, Восточном обходе, а также реконструкцию Шоссе Космонавтов на участке от реки Мулянка до аэропорта. Участок дороги Березники-Соликамск планируется полностью завершить в 2022 году.

Дорожный фонд Пермского края на 2019 год утвержден в объеме 15,7 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье охотника осудят за незаконное отстрел трех лосей
В Перми создадут виртуальные концертные залы
В Перми отремонтируют треснувший дом за 32 млн рублей
«Подготовился как надо». В Перми мужчина пошел грабить банкомат с санками
Пермская школа «Точка» получит из федерального бюджета два миллиона рублей на создание студии дизайна
В Перми после реконструкции улица Революции превратится в современную магистраль
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса и двух грузовиков на трассе Пермь–Березники
В Перми на следующей неделе откроются 17 пунктов выдачи сертификатов в детские лагеря
В Прикамье коммунальщики заплатят за отключение горячей воды на месяц
Пермяки чаще стали летать самолетами за границу
Роспотребнадзор Прикамья: пора ставить прививки от клещевого энцефалита
В Перми выбран новый президент хоккейного клуба «Молот»
Пермячку осудили за липовый больничный
Первая пробная партия пермского мороженого отправлена в Китай
«Думал, что настало лето». В Прикамье мальчик гулял по улице в шортах и сланцах
В Перми впервые пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»
Руководителя Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики будут судить за невыплату зарплаты
В Перми «Нива» сбила насмерть пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
В Пермском крае началась подготовка к шествию «Бессмертного полка» на 9 мая
Мэрия берет под защиту бесхозные могилы известных пермяков
Педофила из Краснокамска отправили на принудительное лечение
Главный тренер ФК «Звезда» Константин Парамонов: «Вторая лига наш миллионный город не устраивает»
В Пермском крае задержаны братья, которые похищали деньги материнского капитала
В Прикамье работник пилорамы пытался застрелить своего начальника
По факту гибели пожилой женщины от падения снежной глыбы в Березниках возбуждено уголовное дело
Прикамские власти собираются приобрести аппаратуру для видеозаписи почти на 200 млн рублей
В Прикамье женщина, которую укусила собака, отсудила у владельца животного компенсацию морального вреда
Дмитрий Медведев: поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ