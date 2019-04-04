2019-04-04T10:34:21+03:00
Общество

В Перми отремонтируют треснувший дом за 32 млн рублей

В здании 2005 года проживают более 700 человек
Константин КЯКИНЕН
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фото: Фонд капитального ремонта Пермского краяфото: Фонд капитального ремонта Пермского края
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В Перми идет ремонт несущих конструкций дома по ул. Подлесной. Многоэтажный дом был сдан в эксплуатацию в 2005 году и в программе капитального ремонта ближайшие работы были запланированы на 2043 год. Однако, в стенах дома появились трещины, а из фасада стали вываливаться кирпичи. Сейчас в доме живут более 700 человек.

- Состояние дома можно назвать предаварийным, - пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов. - Собственники перенесли сроки ремонта на 2018 год. Для этого они обеспечили обязательное условие - собираемость взносов на капремонт по дому составляет не ниже 80%. Хотя еще в ноябре 2017 году собираемость по дому не превышала 65%.

Фонд провел обследование дома, которое показало, что необходим срочный ремонт несущих конструкций, фундамента и крыши. Был разработан и в конце 2018 года начались ремонтные работы. Стоимость работ превышает 32 млн рублей.

Так, со стороны подъездов подрядчик усиливает поврежденные трещинами несущие стены, фиксирует швы и тещины с помощью армированных крепежей. Проект предусматривает также устройство дополнительных температурных и деформационных швов кирпичной кладки. Эти работы позволят обеспечить безопасное проживание в доме. Они начнутся сразу после окончания отопительного сезона и установления устойчивых положительных температур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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