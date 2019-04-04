2019-04-04T09:32:55+03:00
Общество

Пермская школа «Точка» получит из федерального бюджета два миллиона рублей на создание студии дизайна

Проект пермской школы выиграл в конкурсе «Успех каждого ребенка»
Константин КЯКИНЕН
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Пермская школа «Точка» получит федеральный грант на создание студии дизайна 2D и 3D мультипликации с возможностью дистанционного доступа для детей, проживающих в разных районах Перми и края. Она стала победителем конкурса «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Из федерального бюджета «Точка» получит два миллиона рублей.

- Школьники будут заниматься в специализированных мастерских и студиях школы, в том числе студии по моушн-дизайну и виртуальной студии цифрового дизайна с возможностью подключения из любого уголка страны, - пояснили в пресс-службе администрации города. - В рамках проекта будут разработаны и апробированы новые форматы смешанного обучения в условиях сетевого взаимодействия. Целевыми группами проекта являются не только ученики школы «Точка», но и дети школ города и края, желающие заниматься дизайном с практикующими специалистами.

Церемония награждения пройдет с 10 по 13 апреля в Москве на площадке «Московского международного салона образования – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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