Пермская школа «Точка» получит из федерального бюджета два миллиона рублей на создание студии дизайна
Пермская школа «Точка» получит федеральный грант на создание студии дизайна 2D и 3D мультипликации с возможностью дистанционного доступа для детей, проживающих в разных районах Перми и края. Она стала победителем конкурса «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Из федерального бюджета «Точка» получит два миллиона рублей.
- Школьники будут заниматься в специализированных мастерских и студиях школы, в том числе студии по моушн-дизайну и виртуальной студии цифрового дизайна с возможностью подключения из любого уголка страны, - пояснили в пресс-службе администрации города. - В рамках проекта будут разработаны и апробированы новые форматы смешанного обучения в условиях сетевого взаимодействия. Целевыми группами проекта являются не только ученики школы «Точка», но и дети школ города и края, желающие заниматься дизайном с практикующими специалистами.
Церемония награждения пройдет с 10 по 13 апреля в Москве на площадке «Московского международного салона образования – 2019».
ИСТОЧНИК KP.RU