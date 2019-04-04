В Перми после реконструкции улица Революции превратится в современную магистраль

СЕГОДНЯ 08:47 2019-04-04T08:47:45+03:00

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Как рассказали в МКУ «Пермблагоустройство», на улице Революции на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской переустроена часть инженерных коммуникаций. Ведутся работы с двух сторон улицы вдоль парка им. Горького и здания «Пермэнерго». Начались подготовительные работы для устройства трамвайных путей.

- Пермяки привыкли, что улица Революции в нынешнем состоянии – неудобная, узкая, поэтому нечасто использовали ее для передвижения, - отмечает Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство». - Благодаря реконструкции город получит полноценную магистраль.

Масштабная дорожная реконструкция улицы Революции ведется в несколько этапов. Завершается строительство коллектора ливневой канализации на улице Куйбышева. На участке от улицы Пушкина до улицы Революции необходимо выполнить устройство дорожного покрытия.

Напомним, что в рамках реконструкции улицы Революции от Центрального рынка до улицы Сибирской дорогу расширят до двух полос в каждую сторону. Кроме того, будут проложены новые трамвайные пути. Трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Кроме того, будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU