Пермяки чаще стали летать самолетами за границу

СЕГОДНЯ 07:18 2019-04-04T07:18:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Услугами аэропорта «Большое Савино» в первом квартале нынешнего года воспользовались 323 тысячи человек, что на 7,2%, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, больше всего растет число пассажиров на международных направлениях - более 44 тыс. человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года.

Так, в этом году одними из самых любимых направлений стали Тбилиси (Грузия) и Анталья (Турция). В 2018 году эти направления отсутствовали в зимнем расписании. Высокая динамика роста наблюдалась на рейсах в Таиланд - Бангкок (почти в 3,5 раза) и Пхукет (на 8 %).

На внутренних направлениях увеличение пассажиропотока обеспечили рейсы из Перми в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, почти в 2 раза чаще пермяки стали летать в Новосибирск и почти в 5 раз в Когалым. Хорошие показатели демонстрирует направление до Нижнего Новгорода: средняя загрузка рейса за 3 месяца 2019 года более 88%.

ИСТОЧНИК KP.RU