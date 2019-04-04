Роспотребнадзор Прикамья: пора ставить прививки от клещевого энцефалита

СЕГОДНЯ 06:40 2019-04-04T06:40:15+03:00

Вакцину лучше сделать за две недели до начала дачного сезона

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В Роспотребнадзоре сообщили, что сезон присасывания клещей в крае начинается в конце апреля-начале мая и заканчивается в конце октября. Поэтому уже сейчас нужно подумать о прививках.

- Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочном кабинете, после консультации врача, - сообщили в ведомстве. - Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

В 2018 году в Прикамье зарегистрировано более 17 тысяч случаев присасывания клещей, 17% из них - дети. Самыми частыми местами, где нападали клещи, являлись садовые товарищества и дачные поселки, лесные массивы. Ежегодно уровень заболеваемости превышает общероссийские показатели.

Клещевым энцефалитом можно заразиться двумя способами - через присасывание зараженного вирусом клеща и употребление в пищу сырого молока коз и коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке.

ИСТОЧНИК KP.RU