2019-04-04T06:19:51+03:00
Общество

В Добрянке посреди дороги поставили столбы, загородив проезд многодетным семьям

В «блокаде» осталось порядка 20 участков
Константин КЯКИНЕН
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фото: Алексей Меркушевфото: Алексей Меркушев
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В Добрянке многодетный отце Алексей Меркушев не смог проехать к своему участку, расположенному на улице Цветочной. Дорогу перегородил бетонный столб линии электропередачи, поставленный прямо посреди дороги!

– Я уперся в этот столб – и все, и дальше только пешком, – рассказал местной газете «Зори плюс» Алексей Меркушев. – А весна настанет, люди стройматериалы повезут. Как они проедут? Это, конечно, хорошо, что проводят электричество, мы его давно ждём. Но кто придумал опоры ставить на дороге? По моим подсчетам, в «блокаде» оказались порядка 20 участков.

Многодетная семья Меркушевых несколько лет назад получила земельный участок по государственной программе в районе бывшего ДСК, здесь они собираются строить дом.

Тем временем, мы писали, что дачная амнистия отменена. Теперь регистрация садовых и дачных домов приравнена к регистрации индивидуальных жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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