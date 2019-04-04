В Добрянке посреди дороги поставили столбы, загородив проезд многодетным семьям
В Добрянке многодетный отце Алексей Меркушев не смог проехать к своему участку, расположенному на улице Цветочной. Дорогу перегородил бетонный столб линии электропередачи, поставленный прямо посреди дороги!
– Я уперся в этот столб – и все, и дальше только пешком, – рассказал местной газете «Зори плюс» Алексей Меркушев. – А весна настанет, люди стройматериалы повезут. Как они проедут? Это, конечно, хорошо, что проводят электричество, мы его давно ждём. Но кто придумал опоры ставить на дороге? По моим подсчетам, в «блокаде» оказались порядка 20 участков.
Многодетная семья Меркушевых несколько лет назад получила земельный участок по государственной программе в районе бывшего ДСК, здесь они собираются строить дом.
Тем временем, мы писали, что дачная амнистия отменена. Теперь регистрация садовых и дачных домов приравнена к регистрации индивидуальных жилых домов.
ИСТОЧНИК KP.RU