В Перми выбран новый президент хоккейного клуба «Молот»

СЕГОДНЯ 06:10 2019-04-04T06:10:15+03:00

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В Перми произошла смена руководства пермского хоккейного клуба «Молот».

После провального сезона в Высшей хоккейного лиге губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе прямой линии в Instagram пообещал кадровые перестановки.

- Сменился исполнительный директор, - ответил на вопрос пермяков Решетников. - Сейчас меняется наблюдательный совет. Туда войдут региональные чиновники, которые будут следить за использованием бюджетных средств. Ждем перезагрузки хоккейного клуба и новых спортивных результатов

И вот новые перестановки. Бывший президент клуба Герман Третьяков пошел на понижение, став вице-президентом. А его пост занял экс-глава Мотовилихинского района Андрей Морозов.

Напомним, что в этом году «Молот» провалил сезон, заняв 27 место из 29 возможных в первенстве ВХЛ. До этого худший результат был в сезоне 2016/17 - 17 место и 4 очка до плей-офф. Лучший результат был показан в сезоне 2013/14 - 2 место.

ИСТОЧНИК KP.RU