2019-04-03T15:04:35+03:00
Общество

Первая пробная партия пермского мороженого отправлена в Китай

Китайцы получили 180 кг лакомства
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт правительства Пермского краяфото: сайт правительства Пермского края
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В Перми в конце марта с торговой площадки ОАО «Милком» в Китай отправлена первая пробная партия мороженого. 180 кг лакомства отравлено в Поднебесную самолетом из «Большого Савино».

Специалисты Россельхознадзора по Пермскому краю проверили качество продукции и выдали необходимые ветеринарные сертификаты.

- Также проведен осмотр места и условий хранения продукции, - сообщили в ведомстве. - Нарушений требований законодательства в области ветеринарии при перемещении товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза не выявлено. Партия успешно доставлена до потребителей в Китайской Народной Республике.

Напомним, что в конце 2018 года между Пермским краем и ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» заключен специальный инвестиционный контракт, согласно которому в Перми реализуется проект по увеличению производства. Краевые власти, со своей стороны, предоставляют налоговые льготы. Пермское мороженое поставляется в регионы Центрального федерального округа, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Удмуртию, а также в страны ближнего зарубежья. Предполагается, что за счет новых инвестиций производственная мощность хладокомбината достигнет 12 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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