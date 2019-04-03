«Думал, что настало лето». В Прикамье мальчик гулял по улице в шортах и сланцах

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-03T15:09:07+03:00

Полицейские забрали его в отдел, а затем передали родителям

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2 апреля жители Чернушки обратили внимание на мальчика, который гулял полураздетый во дворе дома. На нем была кофта, шорты и сланцы.

- Очевидцы позвонили в полицию, стражи порядка забрали его в отдел. А затем за ребенком приехали родители, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Как рассказали свидетели, мальчик сидел дома с бабушкой. Он выглянул в окно, там светило солнышко. Он подумал, что уже наступило лето, надел кофту, сланцы и пошел гулять. Где в этот момент находилась бабушка, история умалчивает.

Ранее мы писали, что в Прикамье судебные приставы вернули женщине 4-месячную дочь, которую похитил отец девочки. В Частинском районе 35-летний мужчина два месяца скрывал ребенка от собственной матери. Неоднократные попытки забрать у бывшего супруга ребенка не приносили успеха. Тогда на помощь пришли судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU