2019-04-03T14:21:44+03:00
Спорт

В Перми впервые пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»

По итогам соревнований будет выбрана «Первая Беговая команда»
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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19 мая более 250 тысяч бегунов от Москвы до Владивостока одновременно выйдут на старт Забег.РФ.

Участников соревнований из 20-ти городов России ждут 4 дистанции различной сложности: для новичков, любителей и профессионалов – 5 км, 10 км и полумарафон. Также будет подготовлена трасса на 2 км для юных спортсменов.

- Маршрут пройдет по центральным улицам и исторической части города, - сообщили в министерстве спорта Пермского края. – На протяжении всей трассы будут размещены точки питания. Каждый участник получит памятную медаль финишера и фирменную футболку с символикой «Забег.РФ».

К участию во Всероссийском полумарафоне приглашаются как индивидуальные участники, так и команды. В рамках Забега пройдет специальный турнир среди команд, в котором будут определены победители в четырех номинациях: «Самая спортивная корпорация», а также самая скоростная, выносливая и яркая команды. Среди всех беговых команд, заявившихся на «Забег.РФ» будет выбрана «Первая Беговая команда»

Зарегистрироваться для участия в полумарафоне можно на сайте https://russiarunning.com/event/zabegrfperm

ИСТОЧНИК KP.RU

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