Руководителя Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики будут судить за невыплату зарплаты

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-03T13:54:59+03:00

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Руководитель ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» не выплачивал зарплату и премии 208 работникам предприятия с апреля до 15 декабря 2017 года. Кому-то полностью, кому-то частично. Общая сумма задолженности составляет более 9,2 млн. рублей. Было возбуждено дело о невыплате заработной платы свыше 3 месяцев

- В ходе расследования уголовного дела было допрошено более 450 человек, в том числе более 400 работников фабрики, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. Проведено 4 судебные бухгалтерские экспертизы. Объем уголовного дела составил 22 тома.

Для возмещения причиненного ущерба был наложен арест на имущество предприятия стоимостью более 6 млн. рублей. В июне 2018 года на фабрике введено конкурсное управление, обвиняемый от руководства предприятием отстранен.

Во втором отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела. Материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU