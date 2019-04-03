2019-04-03T13:54:59+03:00
Общество

Руководителя Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики будут судить за невыплату зарплаты

Сумма задолженности составляет более 9 млн рублей
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: СУ СКР по Пермскому краюфото: СУ СКР по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Руководитель ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» не выплачивал зарплату и премии 208 работникам предприятия с апреля до 15 декабря 2017 года. Кому-то полностью, кому-то частично. Общая сумма задолженности составляет более 9,2 млн. рублей. Было возбуждено дело о невыплате заработной платы свыше 3 месяцев

- В ходе расследования уголовного дела было допрошено более 450 человек, в том числе более 400 работников фабрики, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. Проведено 4 судебные бухгалтерские экспертизы. Объем уголовного дела составил 22 тома.

Для возмещения причиненного ущерба был наложен арест на имущество предприятия стоимостью более 6 млн. рублей. В июне 2018 года на фабрике введено конкурсное управление, обвиняемый от руководства предприятием отстранен.

Во втором отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела. Материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первая пробная партия пермского мороженого отправлена в Китай
«Думал, что настало лето». В Прикамье мальчик гулял по улице в шортах и сланцах
В Перми впервые пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»
В Перми «Нива» сбила насмерть пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
В Пермском крае началась подготовка к шествию «Бессмертного полка» на 9 мая
Мэрия берет под защиту бесхозные могилы известных пермяков
Педофила из Краснокамска отправили на принудительное лечение
Главный тренер ФК «Звезда» Константин Парамонов: «Вторая лига наш миллионный город не устраивает»
В Пермском крае задержаны братья, которые похищали деньги материнского капитала
В Прикамье работник пилорамы пытался застрелить своего начальника
По факту гибели пожилой женщины от падения снежной глыбы в Березниках возбуждено уголовное дело
Прикамские власти собираются приобрести аппаратуру для видеозаписи почти на 200 млн рублей
В Прикамье женщина, которую укусила собака, отсудила у владельца животного компенсацию морального вреда
Дмитрий Медведев: поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ