В Перми «Нива» сбила насмерть пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-03T13:22:10+03:00

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В городском управлении ГИБДД рассказали о смертельной аварии, которая произошла вчера в Орджоникидзевском районе Перми. Около девяти часов вечера, когда на улице было уже темно, под колеса автомобиля попал мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте.

- Автомобиль «Нива» двигался по улице Веденеева со стороны улицы Лянгасова в направлении улицы Ракитная, - рассказали в ведомстве. – В районе дома №100 по ул. Веденеева 60-летний водитель отечественного автомобиля допустил наезд на пешехода.

По предварительной информации, 42-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил смертельную травму. По факту ДТП проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU