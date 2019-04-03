2019-04-03T12:48:46+03:00
Общество

В Пермском крае началась подготовка к шествию «Бессмертного полка» на 9 мая

Встать в строй с фотографией ветерана армии и труженика тыла может каждый
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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9 мая в Пермском крае в седьмой раз пройдет шествие «Бессмертного полка». Штаб мероприятия уже начал свою работу. Встать в строй «Бессмертного полка» может любой желающий с фотографией своего близкого родственника - ветерана армии и флота, труженика тыла, партизана, узника фашистского лагеря, блокадника, бойца сопротивления. Тех, кто уже никогда сам не сможет пройти на параде.

- «Бессмертный полк» — история личной и семейной памяти, шествие памяти о поколении Великой Отечественной войны, - говорит координатор акции Анна Отмахова. - Для нас важен каждый человек, кто воевал, работал в тылу на заводах и в колхозах – всех, кто приближал Победу.

Также организаторы акции особо отмечают, что «Бессмертный полк» - это пространство личной, семейной памяти. В нем нет места политической, корпоративной, религиозной и прочей символике.

Напомним, акция «Бессмертный полк» зародилась в Томске, в 2012 году по инициативе журналистов.

Телефоны горячей линии, по которым можно узнать все подробности участия: +7 (342) 247-68-20, 202-82-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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