2019-04-03T12:36:28+03:00
Общество

Мэрия берет под защиту бесхозные могилы известных пермяков

Их приведут в порядок, отремонтируют и будут содержать
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Департамент имущественных отношений Перми сообщает, что в муниципальную собственность приняты бесхозяйные объекты культурного наследия, расположенные на Егошихинском кладбище. Среди них - могилы врача-психиатра Эмиля Залкинда, организатора пермской группы «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» Евгения Пузырева, писательницы Евгении Трутневой, врача-патологоанатома Михаила Козы, врача-гигиениста, общественного деятеля и краеведа Павла Серебренникова, врача-офтальмолога и благотворителя Евгении Серебренниковой (Солониной), а также могила профессора Льва Кертмана, расположенная на Южном кладбище.

Объекты закрепят за «Городским центром охраны памятников». Специалистами будут приняты меры по сохранению объектов, их содержанию и проведению своевременных ремонтных работ.

В мэрии напомнили, что бесхозные объекты только по решению суда могут быть признаны поступившими в муниципальную собственность. Сейчас департамент имущественных отношений оформляет документы на включение памятников в реестр муниципального имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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