Педофила из Краснокамска отправили на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-03T12:28:24+03:00

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В Краснокамске 35-летний мужчина в августе 2018 года совершил сексуальное насилие над малолетней девочкой.

Как сообщили в краевом следственном комитете, следователи опросили свидетелей и саму девочку. Была назначена психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, которая признала педофила невменяемым и нуждающимися в медицинском лечении.

- Постановлением суда виновному назначено наказание в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условия, - сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что 38-летний житель Добрянки решил отомстить своей знакомой. В начале марта он напился и выложил в сеть интернет интимные снимки женщины без ее согласия. Теперь мужчина предстанет перед судом. Его обвиняют в незаконном распространении частной жизни лица и публичной демонстрации порнографических материалов, сообщили в краевом следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU