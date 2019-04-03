Педофила из Краснокамска отправили на принудительное лечение
В Краснокамске 35-летний мужчина в августе 2018 года совершил сексуальное насилие над малолетней девочкой.
Как сообщили в краевом следственном комитете, следователи опросили свидетелей и саму девочку. Была назначена психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, которая признала педофила невменяемым и нуждающимися в медицинском лечении.
- Постановлением суда виновному назначено наказание в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условия, - сообщили в ведомстве.
Ранее мы писали, что 38-летний житель Добрянки решил отомстить своей знакомой. В начале марта он напился и выложил в сеть интернет интимные снимки женщины без ее согласия. Теперь мужчина предстанет перед судом. Его обвиняют в незаконном распространении частной жизни лица и публичной демонстрации порнографических материалов, сообщили в краевом следственном комитете.
ИСТОЧНИК KP.RU