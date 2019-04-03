2019-04-03T12:28:24+03:00
Происшествия

Педофила из Краснокамска отправили на принудительное лечение

35-летний мужчина признан невменяемым
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Краснокамске 35-летний мужчина в августе 2018 года совершил сексуальное насилие над малолетней девочкой.

Как сообщили в краевом следственном комитете, следователи опросили свидетелей и саму девочку. Была назначена психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, которая признала педофила невменяемым и нуждающимися в медицинском лечении.

- Постановлением суда виновному назначено наказание в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условия, - сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что 38-летний житель Добрянки решил отомстить своей знакомой. В начале марта он напился и выложил в сеть интернет интимные снимки женщины без ее согласия. Теперь мужчина предстанет перед судом. Его обвиняют в незаконном распространении частной жизни лица и публичной демонстрации порнографических материалов, сообщили в краевом следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первая пробная партия пермского мороженого отправлена в Китай
«Думал, что настало лето». В Прикамье мальчик гулял по улице в шортах и сланцах
В Перми впервые пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»
Руководителя Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики будут судить за невыплату зарплаты
В Перми «Нива» сбила насмерть пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
В Пермском крае началась подготовка к шествию «Бессмертного полка» на 9 мая
Мэрия берет под защиту бесхозные могилы известных пермяков
Главный тренер ФК «Звезда» Константин Парамонов: «Вторая лига наш миллионный город не устраивает»
В Пермском крае задержаны братья, которые похищали деньги материнского капитала
В Прикамье работник пилорамы пытался застрелить своего начальника
По факту гибели пожилой женщины от падения снежной глыбы в Березниках возбуждено уголовное дело
Прикамские власти собираются приобрести аппаратуру для видеозаписи почти на 200 млн рублей
В Прикамье женщина, которую укусила собака, отсудила у владельца животного компенсацию морального вреда
Дмитрий Медведев: поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ