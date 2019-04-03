Главный тренер ФК «Звезда» Константин Парамонов: «Вторая лига наш миллионный город не устраивает»

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-03T12:15:14+03:00

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В пресс-центре стадиона «Звезда» прошла официальная пресс-конференция, посвященная старту команды в весенней части первенства России. 9 апреля «Звезда» на своем поле принимает «Зенит-Ижевск».

В зимнюю паузу «Звезда» провела два учебно-тренировочных сбора. Кроме того, пермская команда приняла участие турнире лучших команд ПФЛ и заняла в нем второе место и завоевала первый трофей в новейшей истории.

Зимой в «Звезду» перешел защитник Сергей Морозов из «Нефтехимика», в котором он провел 7 лет. Ранее он играл в дубле «Амкара». Кроме того, в команду вернулся Никита Голдобин, который расторг контракт с «Рубином».

Главный тренер ФК «Звезда» Константин Парамонов поделился планами команды.

- Планы у нас продолжать создавать команду дальше, чтобы все было организовано у нас на высшем уровне, - отметил Константин Парамонов. - Мы понимаем, что Вторая лига наш миллионный город после Премьер-лиги не устраивает. И нас тоже. Поэтому мы будем все делать, чтобы двигаться рангом выше.

У команды появились два новых спонсора предприятие «Химпром» и компания «ЛК-Транс». Благодаря им команда сумела провести качественную подготовку к сезону. Также на спонсорские деньги будет открыт современный сайт клуба.

Кроме того, большое внимание будет уделяться подготовке резерва.

- В Третьей лиге, помимо «Академии» будет выступать еще одна команда спортивной школы «Звезда», - отметил начальник футбольного клуба Валерий Волошин. - Если при идеальном раскладе «Звезда» вышла бы в Первую лигу, вместо нее во Второй лиге Пермский край представляла бы команда, составленная только из местных воспитанников, большинство из которых прошли бы уже обкатку в Третьей лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU