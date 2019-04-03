В Пермском крае задержаны братья, которые похищали деньги материнского капитала
В Перми задержали двух мужчин, подозреваемых в серии мошенничеств с использованием средств маткапитала. 29-летний мужчина и его брат предлагали жительницам Прикамья приобрести жилье с использованием материнского капитала.
Женщин убеждали в необходимости получения целевого займа в микрофинансовых организациях. После выдачи денег братья под различными предлогами убеждали жительниц Пермского края в необходимости перевода полученных средств на счета подконтрольных им лиц. Впоследствии они похищали эти деньги.
Следователями возбуждено тринадцать уголовных дел по фактам мошенничества в крупном размере. Большая часть преступлений совершена в Краснокамске, но полицейские считают, что они могли обманывать граждан в других территориях региона. Пострадавших просят обратиться по телефонам: 8 (342) 249-90-40, 8 (342 47) 3-20-90 (ОМВД России по Краснокамскому району).
Полицейские задержали братьев-мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU