В Пермском крае задержаны братья, которые похищали деньги материнского капитала

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-03T11:58:07+03:00

Полицейские считают, что они могут быть причастны к другим преступлениям

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В Перми задержали двух мужчин, подозреваемых в серии мошенничеств с использованием средств маткапитала. 29-летний мужчина и его брат предлагали жительницам Прикамья приобрести жилье с использованием материнского капитала.

Женщин убеждали в необходимости получения целевого займа в микрофинансовых организациях. После выдачи денег братья под различными предлогами убеждали жительниц Пермского края в необходимости перевода полученных средств на счета подконтрольных им лиц. Впоследствии они похищали эти деньги.

Следователями возбуждено тринадцать уголовных дел по фактам мошенничества в крупном размере. Большая часть преступлений совершена в Краснокамске, но полицейские считают, что они могли обманывать граждан в других территориях региона. Пострадавших просят обратиться по телефонам: 8 (342) 249-90-40, 8 (342 47) 3-20-90 (ОМВД России по Краснокамскому району).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/700945" frameborder="0"></iframe> Полицейские задержали братьев-мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU