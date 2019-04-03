2019-04-03T10:50:46+03:00
Общество

В Прикамье работник пилорамы пытался застрелить своего начальника

Бизнесмен с огнестрельными ранениями оказался в больнице
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Верещагинском районе 39-работник пилорамы разозлился на своего работодателя. Он пришел на работу с охотничьим ружьем «ИЖ-К», чтобы убить начальника. Владелец пилорамы укрылся в подсобном помещении. Обиженный сотрудник пытался открыть дверь, но она не поддалась. Тогда он выстрелил в дверную ручку. Фрагменты пули и щепки отлетели в руку бизнесмена.

После этого горе-мститель подошел к окну и засунул в него ствол ружья. Владелец пилорамы успел схватиться за ствол и направить его в пол. В этот момент раздался повторный выстрел. На звуки прибежал другой рабочий, который выхватил у стрелка ружье.

Владелец пилорамы обратился за медицинской помощью в больницу. Медики сообщили о происшествии полицейским. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

- В ходе следствия было установлено, что мужчина на берегу пруда нашел 9 патронов, - сообщили в краевой полиции. - Он принес их к себе домой и хранил в металлическом ящике, расположенном в кладовке. Боеприпасы у него изъяты. Уголовное дело отправлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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