По факту гибели пожилой женщины от падения снежной глыбы в Березниках возбуждено уголовное дело
2 апреля в Березниках от падения снежной наледи с крыши многоэтажного дома по ул. Свердлова погибла 80-летняя женщина. Смертельную травму она получила у входа в подъезд. По факту гибели пенсионерки в следственном отделе Березников возбуждено уголовное дело.
Следователи выяснили, что обрушение наледи с фрагмента кровли дома произошло по вине предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которое вовремя не очистило крышу дома.
Как сообщили в краевом следственном комитете, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей женщины, в офисе предприятия ЖКХ изъята документация. Кроме того, допрашиваются свидетели, проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее мы сообщали, что в Прикамье глыба льда убила пенсионерку, а снегоуборочная машина насмерть сбила пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU