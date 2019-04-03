Прикамские власти собираются приобрести аппаратуру для видеозаписи почти на 200 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-03T10:12:53+03:00

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Прикамские власти разместили заявку на проведение электронного аукциона по приобретению 42 комплексов фотовидеофиксации на сайте госзакупок. Аппаратура должна работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю и предоставлять информацию по первому требованию. На оборудование, которое закупается в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае», выделяется 198 млн 685 тысяч рублей.

Электронный аукцион состоится 29 апреля. Срок поставки оборудования - 90 дней с момента заключения контракта.

Ранее мы писали, что власти Прикамья предложили конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков.В Пермском крае начала работу межведомственная комиссия по борьбе с нелегальными перевозчиками. В нее вошли представители краевой власти, прокуратуры, ФСБ, службы судебных приставов, полиции, налоговой службы, автодорожного надзора и Роспотребнадзора. Комиссия по борьбе с нелегальными перевозчиками особое внимание будет уделять безопасности пассажиров. Возглавил ее вице-премьер Михаил Сюткин.

ИСТОЧНИК KP.RU