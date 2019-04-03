Прикамские власти собираются приобрести аппаратуру для видеозаписи почти на 200 млн рублей
Прикамские власти разместили заявку на проведение электронного аукциона по приобретению 42 комплексов фотовидеофиксации на сайте госзакупок. Аппаратура должна работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю и предоставлять информацию по первому требованию. На оборудование, которое закупается в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае», выделяется 198 млн 685 тысяч рублей.
Электронный аукцион состоится 29 апреля. Срок поставки оборудования - 90 дней с момента заключения контракта.
Ранее мы писали, что власти Прикамья предложили конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков.В Пермском крае начала работу межведомственная комиссия по борьбе с нелегальными перевозчиками. В нее вошли представители краевой власти, прокуратуры, ФСБ, службы судебных приставов, полиции, налоговой службы, автодорожного надзора и Роспотребнадзора. Комиссия по борьбе с нелегальными перевозчиками особое внимание будет уделять безопасности пассажиров. Возглавил ее вице-премьер Михаил Сюткин.
ИСТОЧНИК KP.RU