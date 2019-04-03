2019-04-03T10:12:53+03:00
Общество

Прикамские власти собираются приобрести аппаратуру для видеозаписи почти на 200 млн рублей

Аукцион на поставку 42 комплексов видеофиксации состоится 29 апреля
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Прикамские власти разместили заявку на проведение электронного аукциона по приобретению 42 комплексов фотовидеофиксации на сайте госзакупок. Аппаратура должна работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю и предоставлять информацию по первому требованию. На оборудование, которое закупается в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае», выделяется 198 млн 685 тысяч рублей.

Электронный аукцион состоится 29 апреля. Срок поставки оборудования - 90 дней с момента заключения контракта.

Ранее мы писали, что власти Прикамья предложили конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков.В Пермском крае начала работу межведомственная комиссия по борьбе с нелегальными перевозчиками. В нее вошли представители краевой власти, прокуратуры, ФСБ, службы судебных приставов, полиции, налоговой службы, автодорожного надзора и Роспотребнадзора. Комиссия по борьбе с нелегальными перевозчиками особое внимание будет уделять безопасности пассажиров. Возглавил ее вице-премьер Михаил Сюткин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье работник пилорамы пытался застрелить своего начальника
По факту гибели пожилой женщины от падения снежной глыбы в Березниках возбуждено уголовное дело
В Прикамье женщина, которую укусила собака, отсудила у владельца животного компенсацию морального вреда
Дмитрий Медведев: поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ
«Была безумно рада видеть малышку». В Прикамье судебные приставы вернули женщине 4-месячную дочь, которую похитил отец девочки
В Прикамье врач-педиатр заплатила штраф за смерть 6-летней девочки
В Перми участники марафона получат дополнительные льготы и бонусы
В Прикамье автогрейдер насмерть задавил 50-летнего мужчину
Министерство обороны РФ заплатит родителям погибшего пермского солдата компенсацию в 3 млн рублей
В Перми 12-летний школьник, перебегавший дорогу, попал под колеса автомобиля
"Плохо мыли посуду". В Прикамье в столовых детсадов выявлены многочисленные нарушения
В Перми открылась регистрация на Тотальный диктант - 2019
В Прикамье 41-летнюю женщину задержали за убийство мужа
В Прикамье глыба льда убила 82-летнюю пенсионерку, а снегоуборочная машина насмерть сбила пешехода
В пермской школе из-за пожара эвакуировали 250 человек
Дмитрий Медведев оценил цифровизацию здравоохранения Прикамья
Дмитрий Медведев рассказал, какими пользуется соцсетями
Дмитрий Медведев в Перми познакомился с промоботом
В Кудымкаре погиб известный врач-офтальмолог
В Прикамье студента осудили за кражу продуктов и денег из магазина
В Перми 1,5-годовалую девочку увезли на «скорой» в больницу после отравления газом
Дмитрий Медведев в Перми: премьер-министр познакомился с работой электронной поликлиники
Сбербанк одобрил сделки с эскроу-счетами на 102 миллиарда рублей
«Выложил интимные фото подруги». Житель Прикамья предстанет перед судом