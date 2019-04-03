«Была безумно рада видеть малышку». В Прикамье судебные приставы вернули женщине 4-месячную дочь, которую похитил отец девочки

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-03T09:13:43+03:00

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В Частинском районе 35-летний мужчина похитил маленькую дочку. Два месяца он скрывал ее от собственной матери. Неоднократные попытки забрать у бывшего супруга ребенка не приносили успеха. Тогда она обратилась в суд. Женщина требовала не только возвращения малышки, она просила исключить сведения об отце из акта о рождении.

После возбуждения исполнительного производства сотрудники службы вместе с женщиной приехали к отцу. Сначала мужчина скандалил и не хотел пускать на порог представителей закона.

- Судебный пристав предупредил его об административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц, - сообщили в службе судебных приставов. - Мужчина понял, что сопротивление бесполезно и передал ребенка матери. Она была безумно счастлива вновь держать на руках свою малышку. Теперь девочка проживает по месту ее жительства, как и определил суд.

ИСТОЧНИК KP.RU