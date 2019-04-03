В Прикамье врач-педиатр заплатила штраф за смерть 6-летней девочки

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-03T08:54:01+03:00

Медработник своевременно не назначила ребенку необходимые анализы и не направила на госпитализацию в больницу

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В Верещагинском районе от пневмонии умерла 6-летняя девочка. В ходе предварительного следствия было выявлено, что к смерти привели неквалифицированные действия 32-летнего врача-педиатра. Медработник своевременно не назначила ребенку необходимые анализы. А после того, как затяжное ОРВИ осложнилось вирусно-бактериальной двусторонней пневмонией, не направила девочку на госпитализацию в стационар. В результате некачественной медицинской помощи на ранней стадии заболевания спасти девочку не удалось.

Врач предстала перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В судебном заседании адвокаты ходатайствовали о прекращении уголовного дела, так как педиатр впервые совершила преступление и загладила причиненный вред. Потерпевшие против прекращения производства по делу и судебного штрафа не возражали, сообщили в службе судебных приставов.

Судебные приставы взыскала с 32-летней женщины 70 тысяч рублей в пользу федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU