2019-04-03T10:15:18+03:00
Общество

В Перми участники марафона получат дополнительные льготы и бонусы

По просьбам любителей спорта изменена трасса забега
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми снизится стоимость участия в Пермском международном марафоне. Сделано это по инициативе губернатора края Максима Решетникова. Он подчеркнул, что задача проведения марафона, прежде всего, заключается в привлечении к занятиям спортом как можно большего количества людей.

Участники Пермского международного марафона, кто прошел регистрацию прошел до 3 апреля включительно, получают право вернуть разницу в цене. Для этого нужно подать заявление с указанием реквизитов своей банковской карты с понедельника по пятницу в отдел регистрации во Дворце спорта «Орленок» (Сибирская, 47). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Иногородние участники смогут вернуть разницу в день получения стартового пакета.

Кроме того, пенсионеры, инвалиды и ветераны труда будут оплачивать половину ранее установленной стоимости взносов. Цена будет фиксирована.

Дети до 8 лет на дистанции 1,5 км участвуют в забегах бесплатно. Также бесплатно смогут принять участие в заезде на колясках на дистанцию 200 метров инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата.

Подростки в возрасте от 9 до 18 лет включительно, а также студенты очной формы обучения оплачивают регистрационный взнос со скидкой в размере 50%.

Приятный бонус появился и для семей. При участии родителей или законных представителей регистрация первого ребенка возможна со скидкой 50%, для второго и последующих детей – участие бесплатное. Для этого необходимо регистрироваться непосредственно во дворце спорта «Орленок».

Стоимость регистрационных взносов, а также информация о скидках и льготах размещена на сайте Пермского международного марафона.

Также в пресс-службе мэрии сообщили, что пересматривается трасса марафона на длинные дистанции. Из нее будет исключена Северная дамба, ее заменят иным участком. Забег на 5 км пройдет по улицам Ленина, Сибирская и Монастырская. Забег на 3 км и заезд на колясках - по улице Ленина.

Напомним, что Пермский международный марафон состоится 7-8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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