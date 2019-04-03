Министерство обороны РФ заплатит родителям погибшего пермского солдата компенсацию в 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-03T08:11:46+03:00

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Родители погибшего солдата обратились в суд. Они требовали взыскать компенсацию морального вреда с Министерства обороны РФ. Их сын погиб от многочисленных травм, которые от получил в ходе выполнения производственных работ по приказу командира.

Судебная экспертиза показала, что солдат по должностной инструкции не должен был выполнять работы, связанные с повышенной опасностью.

Факт наступления смерти военнослужащего из-за незаконного приказа командира нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела. Суд установил, что командир войсковой части проявил небрежное отношение к службе и отдал незаконный приказ. Поэтому он постановил, что родители солдата имеют право на компенсацию морального вреда. Министерство обороны Российской Федерации за счет казны должно выплатить каждому из родителей по полтора миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Индустриального суда Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU