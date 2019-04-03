2019-04-03T07:50:51+03:00
Происшествия

В Перми 12-летний школьник, перебегавший дорогу, попал под колеса автомобиля

С тяжелыми травмами он доставлен в краевую детскую клиническую больницу
Константин КЯКИНЕН
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фото: УГИБДД г.Пермифото: УГИБДД г.Перми
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Авария произошла накануне, 2 апреля в Индустриальном районе Перми на ул. Мира в 16.40. 12-летний школьник решил перебежать дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля. 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался со стороны ул. Братьев Игнатовых в направлении ул. Одоевского.

- В районе дома №80а по ул. Мира водитель допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, - сообщили в городском управлении ГИБДД. - По предварительной информации, 12-летний ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте. С тяжелыми травмами он доставлен в краевую детскую клиническую больницу.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Перми столкнулись два автобуса, четыре человека пострадали. Около 12 часов дня у дома №39 по улице Тургенева водитель автобуса МАЗ, по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию при движении. Он допустил столкновение с автобусом марки МАН, который остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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