"Плохо мыли посуду". В Прикамье в столовых детсадов выявлены многочисленные нарушения

СЕГОДНЯ 07:14 2019-04-03T07:14:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кизеле прокуратура провела проверку в школьных столовых и выявила массу нарушений санитарных требований и норм.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, так, склады для хранения продуктов были не оборудованы прибором для измерения относительной влажности воздуха - гигрометром. Для мытья посуды использовались запрещенные губки, разделочные доски - со сколами и трещинами.

- В личных медицинских книжках работников пищеблоков и младших воспитателей не внесены отметки о профилактических прививках согласно национальному календарю профилактических прививок (по возрасту), в том числе по эпидемиологическим показаниям (против дизентерии Зоне и вирусного гепатита А), - сообщили в ведомстве.

Овощи и фрукты хранились без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.

По результатам проверки внесены представления начальнику управления образования администрации Кизела и руководителям образовательных учреждений. Возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения".

Прокуратура потребовала немедленно устранить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU