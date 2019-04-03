2019-04-03T06:38:49+03:00
Общество

В Перми открылась регистрация на Тотальный диктант - 2019

В этом году всероссийская проверка грамотности пройдет 13 апреля
Вероника РАНГУЛОВА
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Диктант состоится 13 апреляДиктант состоится 13 апреляФото: архив "КП"
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3 апреля на сайте https://totaldict.ru/ открылась регистрация для всех желающих принять участие в Тотальном диктанте - 2019. Напомним, в этом году всероссийская проверка грамотности пройдет 13 апреля.

В Перми подготовиться к Тотальном диктанту можно на еженедельных бесплатных курсах "Русский по четвергам". Как рассказали организаторы, на курсах все желающие смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультацию филолога и повысить свой уровень грамотности.

Занятия проходят в Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького (г. Пермь, ул. Ленина, 70) по четвергам. Время проведения: с 17.30 до 19.00 и с 19.00 до 20.30.

В Перми писать диктант будут на десятках различных площадках - школы, вузы, библиотеки, редакции газет, Дом актера и другие.

Организаторы обещают, что первых трех зарегистрировавшихся ждут подарки - книги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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